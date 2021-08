Occupa una casa e ruba la corrente: denunciata

Ha occupato abusivamente un appartamento in un edificio di edilizia popolare e si è allacciata abusivamente alla rete condominiale, rubando la corrente elettrica. Per questo una donna è stata denunciata.

L'accaduto nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto in via Ricciarelli 24, zona San Siro, dove è intervenuta la polizia di stato. La donna, una 36enne romena, incinta, davanti agli agenti ha rifiutato di lasciare l'abitazione. Per lei a quel punto è scattata una denuncia per occupazione abusiva e furto di energia elettrica.