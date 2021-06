Il 'make over' del Giambellino tra colori, ping pong e una scacchiera gigante

Panchine, colori, tavoli da ping-pong, una scacchiera gigante e un piccolo palco. Questi gli elementi con i quali piazza Tirana al Giambellino si sta rifacendo totalmente il look. Ad attivarsi per i lavori, attraverso il bando Piazze aperte del Comune, Municipio 6, associazione Nuova Acropoli e i cittadini del quartiere. Obiettivo del make over, come già in altre numerose zone di Milano, è creare spazi di aggregazione che il Municipio animerà attraverso diverse iniziative estive per coinvolgere cittadini e associazioni del quartiere.

"Grazie - scrive su Facebook l'assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli - a questi cittadini speciali e al Municipio 6 sempre presente e attivo nei suoi quartieri con Santo Minniti - Presidente Municipio 6 e il consigliere Fabrizio Delfini e alla Presidente della commissione periferie del Comune di Milano, Roberta Osculati, che in consiglio comunale sta promuovendo i programmi e i bandi per i quartieri".

"Non una goccia nel deserto - continua Granelli riferendosi alle opere in corso in piazza Tirana - ma un tassello di un disegno più ampio e rivoluzionario: 10 giorni fa a poche centinaia di metri sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Recoaro con alberi, marciapiedi nuovi, attraversamenti pedonali in sicurezza, e contemporaneamente i lavori MM e Unareti in via Segneri, Sanniti e Giambellino per le attività propredeutiche nei sottoservizi: è l'inizio della riqualificazione che con un lavoro di due anni cambierà volto a tutto il quadrilatero Giambellino, Odazio, Lorenteggio, Inganni. E poi in Odazio arriverà la nuova biblioteca, il cui progetto definitivo e le risorse economiche sono state approvate dalla Giunta per iniziare i lavori nel 2022. E insieme a breve inizieranno i lavori della ciclabile che da piazza Tirana raggiungerà piazza Napoli e il Parco don Giussani - Solari e il centro città. E in piazza Tirana, proprio da dove il Municipio e l'associazione hanno riqualificato partirà la passerella che collegherà Giambellino con Ronchetto sul Naviglio e il Parco sud, che arriverà con M4 a fine 2023".

"Nel frattempo - chiosa l'assessore - Aler deve impegnarsi di più per la qualità e la sicurezza delle case popolari del quartiere, tutte di sua proprietà: ha finalmente iniziato i lavori di demolizione e ricostruzione, ma deve avere maggiore attenzione agli inquilini e alle loro condizioni: proprio questi inquilini di via Segnari sono venuti a dircelo in piazza, e noi saremo con loro per dare una mossa ad Aler. Questo è il cambiamento che stiamo facendo nei quartieri, aiutateci a farlo meglio e più velocemente".