Incendio in un edificio a Milano: 5 persone intossicate

Un incendio è scoppiato in un abitazione di via dei Gaggioli (zona Lorenteggio) intorno alle 21 di venerdì. Dalle prime informazioni rimaste intossicate 5 persone. Le loro condizioni non dovrebbe essere gravi. Sul posto i vigili del fuoco con un'autopompa hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme, se si sia trattato di un evento accidentale o doloso. L'appartamento si trova al primo piano di un edificio residenziale. Oltre ai pompieri, sono intervenute due ambulanze e un'automedica inviate dal 118 (Areu) che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. I carabinieri, giunti con due pattuglie, hanno effettuato i primi rilievi.