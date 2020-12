A Milano il primo "repair cafè": si portano anche le cose da aggiustare

Si chiama Lab Barona l’innovativo spazio, situato nel cuore dell'omonimo rione milanese, che ospiterà il primo Repair Café della città. Un luogo aperto a tutti, dove tra una chiacchiera con i vicini e una tazza di tè ognuno potrà portare oggetti da riparare: vecchi mobili da ridipingere, elettrodomestici da aggiustare ma anche utensili che non servono più e che si desidera donare a chi ne ha più bisogno.

La realizzazione del Repair Cafè è promossa dall’impresa sociale La Cordata, in collaborazione con Milano 2035, un progetto dedicato alla rinascita socio-culturale della città, e fa parte dei progetti selezionati nell'ambito del Crowdfunding Civico, l’iniziativa del Comune di Milano realizzata in collaborazione con Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - e Ginger Crowdfunding.

C'è ancora tempo fino al 27 dicembre per contribuire alla campagna di raccolta fondi attiva su Produzioni dal Basso a sostegno del progetto e, se si riuscirà a raggiungere tramite le donazioni sulla piattaforma l’obiettivo degli 8.000 euro raccolti, il Comune di Milano erogherà un cofinanziamento pari al 60% del budget complessivo (fissato a 20mila euro totali), aggiungendo i 12.000 euro necessari alla realizzazione del Lab Barona.

Grazie al sostegno di chi sceglierà di contribuire al crowdfunding, sarà possibile allestire un laboratorio polifunzionale attrezzato, acquistando banconi di lavoro, armadi, mensole, ma anche una stampante in 3D e una macchina cutting plotter per dare nuova vita ai vecchi oggetti con arte e creatività. Il Lab Barona, però, non si limiterà a essere un laboratorio del riciclo: sarà anche uno spazio di incontro e socializzazione, accessibile a tutti, compresi coloro che non possono raggiungerlo fisicamente. Grazie alla raccolta fondi, infatti, verranno acquistate le attrezzature tecnologiche necessarie a rendere tutte le attività del Repair Cafè fruibili anche in collegamento digitale, permettendo così a tutti i milanesi di partecipare, ciascuno a modo loro, al funzionamento dello spazio.