All'ospedale san Paolo di Milano tamponi fino alle 21

Tamponi fino alle 21 all'ospedale San Paolo di Milano. La decisione di prolungare l'apertura dopo il boom di richieste dei cittadini, che soprattutto negli ultimi giorni hanno dovuto affrontare lunghe attese e disagi per poter sottoporsi al test del covid.

"Dopo l'ampliamento di orario fino alle 21 del punto tamponi dell'ospedale San Carlo, per far fronte ai bisogni della cittadinanza, oggi la direzione aziendale dell'Asst santi Paolo e Carlo ha deciso di prolungare l'orario di apertura fino alle 21 anche per il punto tamponi dell'ospedale San Paolo", annuncia Matteo Stocco, direttore generale Asst santi Paolo e Carlo. "Un grande impegno da parte di tutti i nostri operatori sanitari e non che, ancora una volta, di fronte alla necessità - sottolinea Stocco - scendono in campo per assistere i cittadini."

Proprio il drive through degli ospedali San Carlo e San Paolo di Milano mercoledì era stato preso d'assalto sin da prima dell'orario di apertura. "Sono stata in coda dalle 7 al punto tamponi di Trenno e alle 9 hanno detto che quelli rapidi erano terminati, poi mi sono sparata un'altra coda qui dalle 10 di mattina alle 17 e anche adesso sono terminati... uno cosa deve fare per farsi fare un tampone? - aveva sbottato una signora in auto davanti al San Paolo all'agenzia Ansa - domani non torno sicuramente, cercherò di farlo a pagamento, il problema è che non si trova nulla, altrimenti non avrei perso tutto questo tempo per niente".