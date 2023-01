Spuntano i cartelloni di Giorgia Meloni che fa "il pieno di accise"

La premier Giorgia Meloni in canottiera che fa il pieno di benzina. Anzi "di accise". È l'ultima provocazione dello street artist Ozmo. I cartelli sono apparsi domenica in Brera, Moscova e Porta Ticinese.

Ozmo, al secolo Gionata Gesi, ha 48 anni ed ha firmato opere "di strada" in tutto il mondo. Ma vive a Milano dal 2001. Spesso ritrae politici e personaggi influenti. Al Leoncavallo ha realizzato uno dei suoi murales più famosi.

I cartelloni di Giorgia Meloni arrivano nei giorni in cui la discussione sull'aumento del costo del carburante si è fatta centrale in Italia. Il primo ministro fa il pieno a un’auto di grossa cilindrata in una stazione di servizio. Dietro di lei, affissa sulla colonna del distributore una coccarda italiana tricolore. "A chi sta facendo il pieno? - chiede ironicamente Gesi - cosa rappresenta il suv? È un accenno alla ‘giustizia socialè o forse allude alla ‘macchina potentè che ora sta guidando? La nazione spolpata o magari un riferimento al primato che pare sia appena stato raggiunto dall’Italia, essere il paese dell’area euro dove costa di più fare benzina e gasolio?".

È lo stesso street artist, poi, come in tutte le sue incursioni, ad affermare che c'è libertà di lettura e di interpretazioni, e invita a riflettere a interrogarsi sulla cornice in cui l’opera si inserisce.