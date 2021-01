Milano, torna la scritta "Parini antifascista" davanti alla scuola di via Goito

Era stata cancellata ma nella giornata di mercoledì 27 gennaio alcuni studenti del liceo Parini hanno scritto di nuovo “Parini antifascista” davanti alla scuola di via Goito. Il fatto è stato reso noto sui social dai ragazzi del collettivo “Rebelde”.

Scritta davanti al Parini: i precedenti e le multe

Non è la prima volta. A dicembre alcuni giovani del liceo avevano tracciato la scritta davanti all’istituto scolastico. In quel caso erano stati fermati, identificati e sanzionati dagli agenti della Digos di Milano mentre i tecnici dell’Amsa erano intervenuti per cancellarla.

La scritta era già stata cancellata nell’aprile del 2018 quando il comune aveva steso una “mano” di asfalto nero poiché i caratteri rosa (abusivi) erano stati giudicati troppo appariscenti.