Ragazza accerchiata e derubata durante un concerto in centro a Milano

Tre ladri sono stati arrestati dagli agenti della questura dopo aver derubato una ragazza di 21 anni che stava assistendo a un concerto nel parchetto della Triennale, in pieno centro a Milano, nella serata di martedì 14 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 23:30, come riferito da via Fatebenefratelli. Il terzetto si è avvicinato alla 21enne che era seduta da sola su una panchina. In un battibaleno le hanno strappato la borsa e lo zaino, poi sono scappati cercando di far perdere le loro tracce ma sono stati intercettati dagli addetti alla security che hanno allertato il 112.

I poliziotti li hanno bloccati non lontano e per loro sono scattate le manette. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.