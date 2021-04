La rinascita di una piazza in centro, da dedalo di vie a spazio alberato e di incontro

Partiranno tra pochi giorni i lavori per sua realizzazione, tra via Porlezza e via Giulini

Da dedalo disordinato di vie a luogo alberato e spazio di socialità. Così rinasce la piazza tra via Porlezza e via Giulini, in zona Cairoli e nel cuore di quella che fu la Mediolanum romana.

Al via tra pochi giorni i lavori per la realizzazione di questa nuova piazza ricca di potenzialità per via della sua conformazione raccolta e della presenza della pregevole chiesa ortodossa dei santi Sergio, Serafino e Vincenzo, testimonianza di un antico complesso monastico in stile tardo-gotico.

“Siamo in un’area centralissima e di pregio della città ma poco apprezzabile a causa della scarsa qualità dello spazio pubblico – dichiara l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran -. Questo intervento creerà un nuovo luogo di sosta e socialità per i cittadini e per i tanti lavoratori e studenti che ogni giorno passano di qui, restituendo dignità alla chiesetta. Anche questo fa parte della strategia di valorizzazione dei quartieri a partire dalla centralità delle piazze”.

La piazza, infatti, ogni giorno viene attraversata da studenti della vicina Università Cattolica e da molti lavoratori degli uffici adiacenti. Fino a oggi, tuttavia, non era sfruttabile anche a causa del parcheggio improprio di moto e scooter che occupavano lo spazio pubblico .

La piazza verrà riqualificata attraverso un disegno ordinato, nuovi alberi e panchine e un accesso pedonale. Verrà inoltre riqualificata la pavimentazione e saranno piantati alcuni ciliegi. Pur mantenendo i percorsi carrabili, l’area è pensata per restituire la percezione di una piazza pedonale diffusa; per questo sarà sistemata una castellana a raccordo tra la chiesa la piazzetta e sarà istituita la Zona 30.



Il progetto, che ha avuto l’approvazione della Sovrintendenza, è frutto di una donazione della Società Santa Maria alla porta S.r.l., mentre la realizzazione è a cura di InvestiRe Società di Gestione del Risparmio S.p.A. quale opera a scomputo oneri nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’immobile tra via San Giovanni sul Muro 9 e via Porlezza 12. I lavori dureranno circa 4 mesi.