Prova a rubare uno skateboard da Decathlon e lo usa come "arma" contro il vigilante

E' entrato da Decathlon in largo Cairoli e si è impossessato di uno skateboard. Poi ha tentato di rubarlo, facendosi largo tra le casse, ma gli è andata male.

E' successo alle cinque di pomeriggio di giovedì. Protagonista un uomo di trent'anni, italiano e con qualche precedente. Preso lo skateboard, ha cercato di oltrepassare le casse ma è stato bloccato da un addetto alla sicurezza. Non ha 'mollato il colpo' ma ha cercato di colpire la guardia proprio con lo skateboard, senza riuscirci, ed è stato immobilizzato in attesa dell'arrivo della polizia: gli agenti lo hanno arrestato per tentata rapina.