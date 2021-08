Piazza Castello, intervento del Tar: i lavori si fermano

Si è fermata la riqualificazione di piazza Castello: secondo il Tar, infatti, il Comune di Milano avrebbe escluso senza sufficienti ragioni dalla gara un'azienda partecipante. Ma l'amministrazione comunale non è d'accordo e ricorrerà al Consiglio di Stato. Il punto di vista del Comune è quello di non far partecipare ai lavori aziende che, in passato, si siano "macchiate" di alcuni reati. In questo caso, l'azienda era stata coinvolta nell'inchiesta "mensa dei poveri" ma, secondo i giudici, di fatto si sarebbe riabilitata rispettando la legge: in particolare, ha estromesso l'amministratore delegato dalla governance e dalle quote, rendendosi poi disponibile a risarcire i danni.

Il progetto

I lavori sono incominciati l'8 luglio e, secondo il cronoprogramma, sarebbero durati 500 giorni. Al termine di tutto, lo spazio sarà molto più ombreggiato grazie ai 184 nuovi alberi lungo tre filari, con asfalto pressoché tutto sostituito da beola e granito. L'intervento iniziale è stato pensato sull'area tra via Lanza e via Beltrami, con granito bianco di Montorfano e beola grigia, mentre il passaggio centrale sarà suddiviso in un percorso di cubetti di granito affiancati da settori laterali pavimentati in lastre di grandi dimensioni. Largo Beltrami 'perderà' le sedute e le fioriere.

Ai lati di piazza Castello, in un momento successivo, saranno realizzati i tre filari di alberi, interrotti nei punti d'attraversamento. Infine saranno riqualificati i viali che cingono il Castello Sforzesco lungo Foro Bonaparte, con pavimentazione in calcestre anziché in asfalto e riqualificazione delle aiuole con arbusti ornamentali. Il costo stimato per tutto il progetto di riqualificazione è di cinque milioni e mezzo di euro.