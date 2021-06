L'invasione di topi in centro a Milano

Invasione di topi in pieno centro a Milano. Precisamente in un "triangolo" dalle parti della Cattolica e di corso Magenta. I ratti si fanno "vivi" alla luce del sole e aumentano di numero durante la notte. Siamo tra via Nirone, via Sant'Agnese e i giardini Calderini. Al momento inutili le lamentele dei residenti che si sono rivolti, come da prassi, al Comune e all'Ats.

«Ormai non rimane che pubblicare le immagini sui social», commenta sfiduciato il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale, «e sperare che l'amministrazione faccia intervenire chi di dovere con un sussulto».

Il timore è che, con il caldo estivo e i topi "fuori controllo", aumenti il rischio di diffusione di malattie e infezioni. «Un altro banale quanto grave segnale che, nella Milano di Sala, anche in pieno centro, decoro e pulizia sono un optional», l'attacco di De Pasquale.