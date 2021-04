Incidente auto scooter in centro a Milano

Uno scooterista per terra e le forze dell'ordine intorno per soccorrerlo. Questa la scena a cui si è assistito venerdì mattina in via Meravigli, zona Cordusio, dopo un incidente tra un'auto e una moto. Sul posto sono accorsi 118, con un'ambulanza, e polizia locale di Milano.

Per fortuna le condizioni dell'uomo, 52 anni, erano molto meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato: nell'impatto ha riportato solo contusioni di lieve entità, tanto da rifiutare il trasporto in ospedale.

Al lavoro sul luogo dell'impatto gli agenti della locale, per effettuare i rilievi che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.