In centro a Milano arriva la farmacia sempre aperta, con beauty consultant e fisioterapia

Una farmacia a due piani aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In San Babila apre il nuovo punto vendita del marchio britannico Boots.

In Galleria Passerella 1, questo l'indirizzo della farmacia del centro che rimarrà sempre aperta, oltre ad acquistare farmaci, sarà possibile effettuare tamponi covid, sia molecolari che antigenici, e usufruire di servizi per elettrocardiogramma, telemedicina e fisioterapia.

Uno dei due piani, inoltre, è dedicato ai prodotti per la bellezza e la cura del corpo: qui si troverà una cabina destinata ai trattamenti più richiesti e una squadra di beauty consultant sempre a disposizione. Presenti anche i marchi disponibili in esclusiva da Boots, tra cui No7, Soap & Glory, YourGoodSkin, Botanics e Soltan, amati dal pubblico internazionale e sempre più diffusi anche in Italia.

I locali della farmacia sono caratterizzati da un ampio spazio luminoso, con un design moderno e ispirato alla natura (che conta una parete verde verticale, tra i due piani). Boots, brand nato nel Regno Unito, era già presente a Milano in piazza Duomo, piazzale Corvetto, viale Fulvio Testi e viale Ranzoni.