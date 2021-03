Dito medio di Cattelan diventa fucsia per festa donna: la Lega denuncia l'artista Ivan

La Lega ha annunciato una denuncia in procura contro Ivan Tresoldi, noto artista milanese sulla scena da un ventennio, "reo" di avere "imbrattato" il celebre dito medio "L.O.V.E." installato in piazza Affari, davanti alla Borsa, opera di Maurizio Cattelan. Come è noto, Ivan Tresoldi (conosciuto anche con il semplice nome di battesimo) il 5 marzo aveva colorato di fucsia l'unghia del dito medio, in vista della giornata in cui si ricordano le donne.

«Ho voluto infrangere un tabù, in che misura cioè si può toccare l’opera di un altro artista?», aveva spiegato Ivan: «Vìolo l’inviolabile legando la mia arte pubblica ad un discorso ampio sulla condizione femminile. Più del novanta per cento delle persone che hanno perso il lavoro durante questa crisi sanitaria e finanziaria sono donne».

L'artista aveva anche fatto sapere di avere utilizzato vernice ad acqua, molto semplice da rimuovere. Intenti nobili e metodo "indolore", ma non abbastanza per Alessandro Morelli (capogruppo della Lega a Palazzo Marino nonché vice ministro alle Infrastrutture) e Simone Di Gennaro (capogruppo della Lega in Municipio 1), che l'8 marzo hanno preannunciato il deposito di una querela presso la procura di Milano. «Il tema dei diritti delle donne è importantissimo, ma niente giustifica la commissione di reati», affermano i due leghisti: «Quella che "l'artista" definisce una provocazione per sensibilizzare sul tema diritti delle donne è invece un reato, che rischia, come già in precedenti casi, di venire minimizzato, ed anzi emulato, perché dissimulato da gesto di sensibilizzazione nei confronti delle donne in vista dell’8 marzo».

«Lo abbiamo fatto - proseguono - non soltanto perché desideriamo sia punito l’atto vandalico, ma poiché riteniamo tale individuo sia, a nostro avviso, responsabile anche del reato di istigazione a delinquere. Questo artista è abituato a vivere e agire nella società al di sopra della legge, così come si evince dal fatto che lo stesso sia stato già condannato per lo stesso motivo pochi anni fa, e dal fatto che lo stesso abbia preannunciato un ulteriore atto dimostrativo nei confronti della figura di Indro Montanelli, già abbastanza offesa da precedenti invenzioni artistico-criminali».

La Lega è pronta a presentare anche una mozione, sia a Palazzo Marino sia al Municipio 1, per chiedere che il Comune di Milano ripulisca il dito medio e si costituisca parte civile nei confronti di Ivan Tresoldi. «La condotta di certe persone rappresenta infatti una pessima sopraffazione delle idee del prossimo, come emerge dalla rivendicazione da parte dell’artista, che ha ribadito la legittimità di un’azione al di sopra della legge per sensibilizzare sul tema dei diritti della donna», concludono Morelli e Di Gennaro.