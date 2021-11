"Insieme contro la violenza sulle donne". Così recita il maxi striscione affisso in piazza Duomo in vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre.

Il manifesto è stato esposto sul balcone che affaccia sul Duomo dal Municipio 1 per manifestare solidarietà alle donne vittime di violenza. Chiaro e incisivo il messaggio, che incita a una lotta comune contro questa piaga che affligge il nostro Paese.

“Aggiungere un altro appuntamento in una data così ricca di eventi sul tema sarebbe stato pocoincisivo - afferma Marta Maria Nicolazzi, Consigliera del Municipio 1 e promotrice dell’iniziativa - per questo abbiamo pensato che dare un messaggio visivo forte da una posizione così centrale, come quella della nostra sede, fosse non solo un’occasione imperdibile, ma anche e soprattutto un imperativo morale che possa rimanere oltre la data del 25 novembre".

“Ci piace pensare che le tante persone che festeggeranno le festività natalizie e il Capodanno, passeggiando in piazza del Duomo, potranno vedere lo striscione campeggiare dal balcone del Municipio - aggiungono il presidente del Municipio 1 Mattia Abdu e l’assessora alla salute e politiche sociali Francesca Ulivi -. Siamo orgogliosi come giunta municipale di aver sostenuto e reso possibile questa iniziativa”.