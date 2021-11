No Greenpass violano il divieto e si radunano in Duomo

Il sindaco Beppe Sala aveva avvisato che il contenimento "sarebbe stato difficile". E così è stato. Sono riusciti a entrare in piazza Duomo a Milano, sabato sera, infatti, i manifestanti No green pass dopo aver aggirato il cordone delle forze dell'ordine utilizzando diverse vie laterali.

Poche ore prima, all'Arco della Pace, si era radunati per il "comizio" di Bob Kennedy Jr. Confusi con i milanesi impegnati nello shopping del sabato pomeriggio, i manifestanti sono comunque riusciti a entrare nella piazza principale della città che ieri il Comitato di ordine pubblico cittadino aveva deciso di chiudere a qualsiasi evento non autorizzato fino al 9 gennaio.

"Il dispositivo organizzato dalla questura di Milano è riuscito ad isolare e cinturare in piazza Duomo i manifestanti più facinorosi che intendevano partire per l'ennesimo corteo. Non si registrano problemi in alcuna altra area cittadina", si legge in una nota di via Fatebenefratelli.