Borseggiatrici in azione in via Della Spiga: rubati 2.600 euro a un ragazzo

Due borseggiatrici sono state fermate in via Della Spiga (Quadrilatero) dopo il furto di un portafoglio. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 di mercoledì. Secondo quanto è emerso, le due giovani, con destrezza, sono riuscite a derubare un ragazzo dopo averlo "puntato" mentre stava passeggiando per la via.

Ma il giovane se n'è accorto subito e ha fermato immediatamente un vigilante in servizio, chiedendo aiuto. La guardia ha visto le ladre che stavano cercando di dileguarsi e le ha bloccate: nella concitazione dalle loro tasche sono cadute banconote per circa 2.600 euro, che era il contenuto del borsello.

Nel frattempo, sono stati chiamati i carabinieri, giunti sul posto con due pattuglie. Alla vittima è stato restituito il maltolto. Le due donne sono state portate in caserma per accertamenti.