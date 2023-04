Consuma quasi 1.000 euro di drink al bar di Armani, poi non paga

Un uomo è stato denunciato per sostituzione di persona e insolvenza fraudolenta. Il fatto è avvenuto nel prestigioso Baboo bar dell'Armani Hotel in via Manzoni la scorsa sera. È uno dei luoghi più esclusivi della città.

Secondo quanto è trapelato, qui, l'avventore, ha consumato quasi 1.000 euro di alcolici. Ma, una volta arrivato il conto, si è rifiutato di pagare. Ne è nato un battibecco con il personale e l'uomo ha detto di essere un agente delle forze dell'ordine. "Quindi bevo gratis", ha detto alterato.

Il bluff è durato poco. Nel locale è arrivata la polizia vera che ha bloccato l'uomo e l'ha deferito all'autorità giudiziaria. Lo scherzo gli potrebbe costare caro: rischia fino a 2 anni di reclusione.