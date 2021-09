La gigantesca scatola di scarpe nel cuore di Milano

Una maxi scatola di scarpe lunga oltre sei metri e alta quasi due metri e mezzo. È quello che comparirà in Piazza 25 aprile a Milano (zona Garibaldi) dal 21 al 28 settembre. Si tratta di "Mettiti nelle mie Scarpe", versione italiana dell’opera esperienziale di Empathy Museum di Londra firmata dall'artista Clare Patey.

Le persone potranno scegliere e indossare un paio di calzature per camminare "nelle scarpe degli altri" ascoltandone le storie. Il progetto nasce da un'idea del filosofo sociale Roman Krznaric, popolare pensatore britannico e fondatore di Empathy Museum di Londra.

L'installazione sarà il punto aggregativo dove ritirare scegliere uno paio di scarpe tra quelli in esposizione come in una sorta di grande negozio. A ciascun paio sarà abbinata una storia raccontata dalla viva voce del protagonista: 31 podcast originali (21 in italiano e 10 in inglese) testimoniano realtà di ordinaria fatica e quotidiana normalità della città di Milano e non solo.