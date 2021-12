Protesta dei sindacati in Piazza Scala: centro blindato per la Prima

È tutto pronto per la Prima della Scala a Milano. La Piazza è blindata ma sul lato di Palazzo Marino, come da "tradizione", sta andando in scena la protesta del sindacato di base Usb che ha portato in piazza un travestimento da drago. "Sono Mario il drago perfetto", campeggia sul cartello che mostrano i manifestanti perché - hanno spiegato - il premier Draghi "è come un drago che spara fuoco e brucia tutto".

Intorno alle 17:30 alcuni fuochi d'artificio sono stati esplosi in piazza della Scala da parte dei manifestanti della Cub e gli antagonisti del Cantiere, radunati davanti Palazzo Marino, a Milano.