Rapina in centro a Milano: lo accerchiano e gli strappano il Rolex da 10mila euro

Lo avrebbero accerchiato, immobilizzato e in pochi istanti gli avrebbero strappato dal polso il Rolex da 10mila euro. Un uomo di 52 anni ha denunciato alla polizia di essere stato vittima di una rapina in via Milazzo a Milano (zona Porta Garibaldi) all'alba di mercoledì 1° settembre.

Tutto sarebbe accaduto intorno alle 6:20, come denunciato dalla vittima alle forze dell'ordine. Il 52enne, italiano, ha raccontato di essere stato accerchiato da sette persone (descritte come uomini centroafricani) che dopo avergli strappato dal polso sinistro il prezioso orologio sarebbero scappati facendo perdere le loro tracce.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

L’allenatore (ed ex calciatore) scippato in centro a Milano dell’orologio da migliaia di euro

Nella serata di lunedì 30 agosto Cosmin Olaroiu - 52 anni, allenatore di calcio ed ex difensore, romeno - è stato scippato del suo Richard Mille in via della Spiga a Milano. Il commissario tecnico ha denunciato che stava passeggiando con la moglie nel Quadrilatero quando, all'improvviso, è stato avvicinato da un uomo che lo ha abbracciato per poi allontanarsi rapidamente. Quando l’allenatore si è girato per capire chi fosse, ha visto il ladro fuggire e salire a bordo di uno scooter - con un complice che lo attendeva, già alla guida - e allontanarsi. In quell'esatto momento ha realizzato di non avere più l'orologio al polso.