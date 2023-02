Tre rapine in poche ore: malmenati e derubati di orologi da 50mila euro

Rubati orologi di lusso per un valore intorno ai 50mila euro in pochi giorni a Milano, con una serie di rapine. La prima risale al 24 febbraio, ma la denuncia è stata fatta solo in un secondo momento.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, ad essere stato derubato del suo Audemars Piguet, alle 18.30 in via Pisacane nei pressi di Porta Venezia, è stato un uomo di nazionalità francese di 51 anni che è stato avvicinato da due malviventi che hanno tentato prima di rubargli l'auto, poi nella colluttazione che è seguita a bordo della vettura gli hanno sfilato l'orologio. Il francese era sceso dall'auto dopo che uno dei due criminali a bordo di un motorino aveva colpito il suo specchietto ed era caduto. La tecnica è quella del classico 'trucco dello specchietto', che distrae la vittima. I due rapinatori sono scappati.

La seconda rapina è avvenuta il 25 febbraio alle tre di notte circa in via Mercato a due passi dal Duomo. Qui un uomo di 32 anni, come ha riferito lui stesso alla polizia, è stato avvicinato da due uomini che lo hanno bloccato tenendolo per il polso e gli hanno rubato il Rolex modello Submariner Date, oltre che lo smartphone. I due si sono dileguati velocemente.

Infine la terza rapina è di sabato notte, all'una e venti, in piazza XXIV maggio, a due passi da Navigli, dove un uomo, cittadino dell'Arabia Saudita è stato derubato del suo Audemars Piguet.