Scuola di via Vivaio, verso un bando pubblico prima che scada l'affitto

Prima, una serie di possibili soluzioni. Poi, se non 'saltasse fuori' uno spazio adatto, si procederà con un bando pubblico per trovare un edificio da affittare. E' la soluzione che si prospetta per la scuola di via Vivaio, creata quarantacinque anni fa come scuola speciale per alunni non vedenti e oggi una istituzione con 245 alunni di cui 38 con disabilità. Per ventiquattro anni il Comune di Milano si è fatto carico del canone di locazione che, però, l'Istituto dei Ciechi ha alzato in vista della scadenza del contratto (31 dicembre 2021), mettendo in crisi il Comune.

Lo ha riferito Anna Scavuzzo, vice sindaca e assessora all'educazione e istruzione, durante l'inaugurazione della scuola di via Adriano. "Con Emmanuel Conte, assessore al demanio, abbiamo illustrato ai consiglieri comunali il percorso che la legge ci chiede, predisponendo l'analisi dell'attuale patrimonio". Si procederà quindi, come dice la legge, ad alcuni sopralluoghi insieme alla dirigente scolastica. Se nessuno spazio andrà bene, si procederà a un bando pubblico per 'locazione passiva in esterna'.

Nessuna speranza invece di rinnovare l'attuale contratto, che sarebbe troppo oneroso per le casse di Palazzo Marino. Mentre c'è ancora qualche possibilità che l'anno scolastico si concluda in ogni caso nella sede odierna, nonostante appunto la scadenza del 31 dicembre.