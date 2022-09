Devastato un gazebo di FdI: arrestato uno studente belga

La polizia di Stato, la notte scorsa a Milano, ha denunciato uno studente belga di 20 anni per il danneggiamento aggravato di un gazebo del partito politico Fratelli d’Italia posizionato in centro città.

I poliziotti della Digos della questura di Milano, nel corso dei controlli degli obiettivi sensibili nel periodo preelettorale, intorno alle 3.20, nel transitare in largo Cairoli, hanno notato come il manifesto appeso al gazebo posto all’angolo con via Dante fosse strappato.

Scesi per un controllo, gli agenti hanno visto che il lato posteriore dello stesso era aperto: a terra c’erano i volantini e il materiale di propaganda che l’autore, ancora presente all’interno del gazebo, ha ammesso di aver buttato e strappato.

"In una democrazia che vuole definirsi adulta e responsabile, questi atti sono inaccettabili, perche' frutto di un clima di odio fuori da ogni logica. Nell'agone politico non ci sono nemici, ma avversari le cui idee vanno rispettate. Il seme dell'intolleranza si estirpa solo con l'informazione e la formazione", ha commentato Stefano Maullu coordinatore milanese di FdI e candidato alle prossime elezioni politiche.