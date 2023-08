Spiano la vittima e le strappano un Richard Mille da 500mila euro in pieno centro

La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha fermato tre persone sospettate di aver rapinato un turista libico del suo orologio Richard Mille RM11-02 dal valore stimato di 400-500 mila euro.

La rapina è avvenuta la sera del 1° agosto 2022, in via Morrone a Milano, pieno centro. Il visitatoire, 43 anni, stava passeggiando per le vie del centro dopo essere uscito dal suo hotel nel quadrilatero quando è stato afferrato al braccio da un uomo. Il malvivente lo ha scaraventato a terra e gli ha sottratto l'orologio.

Le indagini della Squadra Mobile di Milano hanno permesso di identificare i tre presunti autori della rapina: due cittadini francesi di 34 e 35 anni e una cittadina marocchina di 42 anni, pregiudicati. La banda stava tallonando l'uomo da tutta la giornata, come è emerso dalle immagini di videosorveglianza. I tre sono stati fermati il 12 agosto 2022 mentre si preparavano a lasciare Milano.

Le indagini hanno inoltre permesso di accertare che i tre sarebbero responsabili anche di un'altra rapina, avvenuta il 30 agosto 2021 in via della Spiga. In quell'occasione, la vittima è stata un cittadino rumeno, al quale è stato sottratto un orologio Richard Mille modello 011, “one from five limited edition”, del valore di circa un milione di euro.

Sotto, il momento in cui strappano l'orologio alla vittima