Armato di flessibile, cerca di rubare una moto Bmw in pieno centro a Milano: arrestato

Aveva in mano un flessibile e stava cercando di rubare una moto Bmw parcheggiata in strada in via Guido d'Arezzo (zona Pagano). E per lui sono scattate le manette. È successo nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre, nei guai un 37enne italiano.

Tutto è iniziato un attimo prima delle 15 quando alcuni passanti hanno segnalato al 112 l'uomo che, armato di flessibile a batteria, stava tagliando il bloccasterzo della moto. Sul posto sono intervenuti i motociclisti del nucleo "Nibbio" che hanno bloccato e arrestato il 37enne con l'accusa di tentato furto pluriaggravato.

Il malvivente era riuscito a tagliare il bloccasterzo e stava per rompere anche il lucchetto bloccaruota.