Puzza insopportabile tra Pero, Trenno e San Leonardo: ancora colpa del depuratore?

Ancora odori molesti nel Gallaratese, a Trenno e a Pero. La denuncia via social network si è fatta sentire da parte degli abitanti delle zone interessate e non è la prima volta. Secondo quanto viene riferito, l'odore è simile a quello di uova marce ed è analogo a quello che si sentiva nel 2019, che allora proveniva dall'impianto di deporazione delle acque situato a Pero.

La cosa, tra agosto e ottobre di quell'anno, aveva rappresentato un serio problema per gli abitanti dell'area. Una sera, in particolare, la puzza era più nauseabonda del solito e così gli abitanti di una via di Pero avevano chiamato vigili del fuoco e ambulanze: i sanitari avevano visitato una cinquantina di persone. Sul posto si era recata anche mezza giunta del Comune dell'hinterland milanese.

Poi la questione si era risolta. Ma qualche giorno fa gli stessi odori, con segnalazioni provenienti da Trenno, dalla zona tra via Cilea e San Leonardo e appunto ancora da Pero. A raccogliere le segnalazioni Enrico Fedrighini, consigliere comunale di Milano (ricandidato per la lista Sala), che ha inviato una email agli amministratori di Pero e Milano, ad Arpa Lombardia, alla polizia locale milanese e ai gestori dell'impianto di depurazione di Pero.

L'email agli amministratori e ai gestori dell'impianto di depurazione

"L'odore è simile a quello di uova marce, analogo a quello registrato alcuni anni or sono che proveniva dall'impianto di depurazione delle acque Cap situato a Pero (problema che era stato poi risolto)", scrive Fedrighini nell'email: "Allego alla presente una mappatura delle principali segnalazioni ricevute relative a tali molestie olfattive, registrate quotidianamente a partire dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata. (...) Chiedo cortesemente di intervenire per risolvere questo problema, individuando la fonte dell'inquinamento. Si trasmette la presente comunicazione anche alla società che gestisce l'impianto di trattamento e depurazione delle acque di Pero per verificare se tale situazione sia originata dall'impianto in oggetto".