Milano, arriva un colorato murale dedicato ad Alda Merini

A Milano, un nuovo variopinto murale dedicato ad Alda Merini. Succede nel quartiere Gallaratese, periferia ovest della città, dove Project for People Odv lo ha promosso nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana e green decor.

Il ritratto della poetessa, realizzato all’entrata dell’Istituto Comprensivo Alda Merini di Via Gallarate, celebra la rigogliosità della natura umana, che va oltre le difficoltà della periferia. In continuità con quanto realizzato presso la Casa della Poesia in Via Magolfa, il murale è opera di una crew coordinata da Davide 'Ratzo', con la curatela di Christian Gangitano.

"La poesia, la musica, la street art riempiono di significato gli spazi vuoti della periferia - si legge in una nota di Project for People Odv -. Così un muro anonimo si trasforma in un simbolo di rinascita. Il murale con titolo 'La musica fa respirare' rappresenta la rigenerazione dal basso promossa presso l’Istituto Alda Merini dall’ associazione Project for People. Attraverso il progetto Green School, l’organizzazione di volontariato è al fianco degli studenti e dei docenti per contrastare il degrado attraverso interventi di green decor che consentono di ripensare l’uso degli spazi in un’ottica di sostenibilità ambientale".

Nel nuovo murale realizzato da Davide 'Ratzo' Ratti, Giorgio Bartocci (con la collaborazione di Mork e Loke) e la curatela di Christian Gangitano, la natura è al centro. Piante e fiori disegnate ricoprono il muro di colori, si arrampicano sui mattoni per circa 15 metri di larghezza e 4,5 metri di altezza. I diversi elementi floreali, volutamente dissimili, esaltano il valore della molteplicità, all’interno di un unico habitat. Rappresentano l’idea di dialogo multiculturale e coesione sociale che la scuola e Project for People promuovono. Una porta d’ingresso al 'giardino della poesia' dove, attraverso un’aula all’aperto, si sperimenterà una didattica esperienziale.

Il ritratto di Alda Merini è un omaggio alla poetessa che dà il nome alla scuola. Rappresenta l’ideale di libertà e impegno sociale che ogni giorno l’istituto condivide con i propri studenti. Una rosa arancione, affiancata al viso dell’autrice, riporta al potere della bellezza, antidoto al degrado e all’incuria. Un’ape, citazione dalla nota poesia della Merini 'una piccola ape furibonda' che inizia con la frase "chi regala le ore agli altri vive in eterno" è simbolo di laboriosità, descrive la voglia di agire che contraddistingue l’incessante lavoro educativo dell’Ics Alda Merini in collaborazione con Project for People e in dialogo con tutto il quartiere.

Sono stati gli stessi studenti della scuola a scegliere la citazione di Alda Merini che compare nel murale: "Avevo fame di cose vere, naturali, primordiali. Avevo fame d'amore". Un’espressione profonda di attaccamento alla vita, malgrado le difficoltà. Un messaggio intergenerazionale che lega l’esperienza dell’adolescenza con la ricerca poetica. Brevi righe capaci di riassumere lo spirito con il quale Project for People è al fianco dei ragazzi più fragili della scuola con percorsi di sostegno allo studio.

“Abbiamo immaginato che la volontà degli alunni di scegliere questa frase sia derivata dalla passionalità con cui ci si approccia alla vita nell'infanzia e nella preadolescenza: in maniera inconsapevole, esasperata, infantile, senza freni inibitori - commenta il curatore dell’opera Christian Gangitano -. Questi elementi sono stati inseriti attraverso delle figure antropomorfe primitive danzanti disposte al centro del dipinto”.