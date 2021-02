Gallaratese, nuovo maxi hub contro lo spreco alimentare

"Non uso mai toni roboanti, ma della Giunta municipale di oggi sono particolarmente felice. Abbiamo votato le linee guida per la realizzazione di un hub alimentare, a sostegno delle persone più fragili e vulnerabili, in via Appennini, 50. Verrà usato uno spazio di 500 mq ai piedi delle nuove case popolari". Così giovedì Simone Zambelli, presidente del Municipio 8, ha annunciato sui social la realizzazione del nuovo centro contro lo spreco di cibo e a favore dei bisognosi in zona Gallaratese.

"Oltre al sostegno alimentare - ha continuato Zambelli - verranno forniti servizi per minori e famiglie, anche in orari serali e nei fine settimana. Il servizio lavorerà in sinergia tra enti pubblici, privati e terzo settore, valorizzando anche la splendida esperienza solidale nata durante la pandemia. Oggi, abbiamo votato in Giunta un pezzetto di una Milano più giusta e più solidale, che non lascia indietro nessuno".

Il centro di raccolta del Gallaratese sarà attivato entro l'estate assieme a un nuovo hub in zona Corvetto, come anticipato nei giorni scorsi dalla vicesindaco con delega alla Food Policy, Anna Scavuzzo. I due hub si andranno ad affiancare a quelli già attivi in via Borsieri, zona Isola, e in via Bassini, Lambrate. I centri di raccolta rientrano nell'ambito della lotta allo spreco alimentare di Palazzo Marino e vedono coinvolti anche Fondazione Cariplo, Politecnico di Milano e Assolombarda. L'anno appena passato sono state raccolte 76 tonnelate di cibo, pari a più di 150mila pasti che sono stati destinati a 3.300 famiglie in cui vivono 1.630 minori.