Vende coltelli ai minorenni davanti a una scuola

Commerciante finisce nei guai per aver venduto coltellini a minorenni. La polizia di Stato ha denunciato infatti un cittadino cinese, venditore ambulante di 54 anni, con l'accusa di aver venduto strumenti da punta e da taglio atti ad offendere senza licenza.

Secondo quanto riportato dalla questura, mercoledì mattina, gli agenti della Divisione amministrativa e sociale hanno effettuato un controllo a un venditore ambulante il quale stazionava con un banchetto movibile nei pressi dell'uscita metropolitana "Uruguay" in via Quarenghi. Qui siamo all'interno di un'area verde adibita anche con giochi per bambini e a poca distanza di un istituto scolastico comprendente scuole primarie, secondarie e superiori.

I poliziotti, sul banco esposto dall'uomo, oltre a diverse tipologie di merce quali accessori per cellulari, cover, foulards ed oggettistica varia, hanno rinvenuto anche 5 coltelli a lama richiudibile manualmente. In merito al loro commercio il 54enne, dopo aver confermato la vendita, in alcuni casi, di coltellini a minorenni usciti dalle scuole adiacenti, ha dichiarato di non essere in possesso della prescritta autorizzazione specifica per la vendita di tali strumenti da taglio.



Gli agenti hanno sequestrato i coltelli e denunciato l'uomo. Inoltre, a seguito di controllo sull'altra merce in vendita, l'hanno anche sanzionato amministrativamente e sequestrato amministrativamente oggetti non conformi alla normativa relativa al codice del consumo.