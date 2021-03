Al Monte Stella di Milano nuovi canali sotterranei eviteranno i ruscelli quando piove

La tecnologia idraulica: al via i lavori partendo dalla sommità della collina

Iniziati i lavori che potremmo definire di "invarianza idraulica" al Monte Stella di Milano, iniziando dalla sommità della collina. Ne dà notizia sui social network il consigliere comunale dei Verdi Enrico Fedrighini. E' la prima volta che un'opera di questo tipo viene realizzata a Milano, con il consenso della Sovrintendenza al paesaggio.

Dopo i lavori, un sistema di canalizzazione naturale convoglierà le acque nel sottosuolo, favorendone l'assorbimento fino al deflusso in falda. Non si formeranno più ruscelli spontanei in superficie, che portano erosione e danni al patrimonio arboreo.

"In questo modo - commenta Fedrighini - verrà garantita la tenuta strutturale di questa oasi ambientale in epoca di cambiamenti climatici. Sarà a beneficio della collettività".