Notte di guerriglia contro gli occupatori abusivi: lanciano molotov e petardi

Notte di guerriglia a Villapizzone, quartiere tra Quarto Oggiaro e la Ghisolfa. Secondo quanto è trapelato dalle forze dell'ordine, 5 ragazzi hanno attaccato con bottiglie incendiarie e petardi una casa dove vivono degli squatter. È successo nella notte di lunedì 17 luglio. Una delle molotov ha colpito e incendiato l'auto di un residente. La polizia ha trovato altre due bottiglie e due petardi non esplosi. Poi ha fermato i cinque ragazzi, che hanno tra i 18 e i 24 anni e abitano a Quarto Oggiaro. La Digos li sta indagando per tentato incendio e danneggiamento.

I giovani hanno lanciato le bottiglie oltre il cancello della casa in via privata Branda Castiglioni, dove vivono degli squatter che prima erano al Brancaleone, un gruppo anarchico che aveva anche occupato una palazzina in Bovisa. Ma gli squatter non hanno reagito all'attacco.

Un vicino ha chiamato il 112 e ha detto che c'era una rissa in strada. La Digos pensa che i ragazzi non abbiano attaccato per motivi politici, ma perché esasperati dall'occupazione. Nessuno dei giovani coinvolti, tuttavia, abita vicino all'abitazione colpita.