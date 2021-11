In via Tofano a Milano verranno costruiti due nuovi palazzi popolari

Le operazioni di demolizione si sono concluse e partirà nelle prossime settimane il cantiere per i nuovi palazzi popolari di via Tofano a Milano. Lo ha annunciato l'assessore alla Casa e Piano Quartieri Pierfrancesco Maran nella giornata di martedì 9 novembre con un post sui social.

"Le torri di Via Tofano - ha scritto Maran - rappresentavano fino a pochi mesi fa parte (un po' inquietante a dire il vero) integrante del panorama dell'ovest Milano. Due torri molto malmesse che dovevano essere abbattute da decenni. L'intervento si è concluso nello scorso mandato con l'assessore Rabaiotti e devo dire che è stato uno dei (purtroppo non tantissimi) casi dove i cittadini si sono complimentati per la qualità del lavoro e l'attenzione al vicinato della ditta che ha fatto le demolizioni. Son stato ad incontrarli alcuni giorni fa perché nelle prossime settimane partiranno i lavori di edificazione dei due caseggiati che le sostituiranno, un intervento con alti parametri di efficienza energetica che fa parte degli obiettivi di rigenerazione del patrimonio abitativo pubblico".

I lavori, secondo quanto comunicato da Maran, dureranno due anni. In via Tofano, nel dettaglio, verranno costruiti due palazzi di 10 piani per un totale di 118 appartamenti, tra cui una decina ai piani terra predisposti per persone con disabilità; a questi se ne aggiungono altri 7 tra alloggi a disposizione per residenze temporanee e spazi per uffici ed associazioni. "Le soluzioni tecnologiche ed impiantistiche adottate permetteranno di avere un complesso edilizio ad alta efficienza energetica", avevano precisato dal Comune nelle scorse settimane.

Il costo complessivo dell’operazione è di circa 23 milioni, ripartiti tra cofinanziamenti ministeriale, regionale e a carico del Comune di Milano. La direzione lavori è affidata a Mm, che fa anche da stazione appaltante e coordina la sicurezza.