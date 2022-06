Torna il "Cinema nel Parco" in Villa Ghirlanda

Parte il 20 giugno una nuova stagione del Cinema nel Parco di Villa Ghirlanda Silva che terrà compagnia ai cinisellesi nelle sere d’estate fino agli inizi di settembre.

Dal lunedì alla domenica, alle ore 21.30, un appuntamento diverso per tutti i gusti e tutte le età grazie al variegato palinsesto di film in alta definizione, tra prime visioni e pellicole dell'ultima stagione, proposto in collaborazione con la società “Il Quinto Elemento Srl”. Molte serate si completano, inoltre, con performance, incontri e attività per bambini.

In occasione dell’inaugurazione della rassegna, lunedì 20 giugno, la proiezione del film "Resistance - La voce del silenzio" è anticipata da una esibizione di mimo e clownerie della Scuola di Arti Circensi e Teatrali di Maurizio Accattato e da un’introduzione dell’ospite d’onore Maurizio Nichetti, attore, comico, regista e componente delle giurie del Festival internazionale del Cinema di Berlino e del Festival di Cannes (serata a ingresso gratuito fino a esaurimento posti).

Per i bambini è previsto un appuntamento fisso il mercoledì sera, con film per famiglie preceduti, alle 20.30, da laboratori creativi con materiali naturali compresi nel prezzo del biglietto. Il primo incontro sarà mercoledì 29 giugno con il film di animazione Encanto, seguito da Troppo cattivi, Il lupo e il leone, Lightyear – La vera storia di Buzz.

Da segnalare anche la proiezione di giovedì 30 giugno, Corro da te, commedia italiana del 2022 con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone che sarà accompagnata dal cortometraggio L’amooore realizzato dall’Associazione Sorriso Onlus e dall’Associazione Mimrica.

La prima parte della rassegna cinematografica, programmata fino al 31 luglio, conta oltre 30 film, selezionati tra quelli candidati e premiati nei più noti e prestigiosi festival cinematografici come David di Donatello, Festival di Venezia, Festival di Cannes, Nastri d’Argento, oltre a Oscar e Golden Globes. Tra le prime proposte in calendario una proiezione in prima visione nazionale, Elvis di Buz Luhrmann mercoledì 22 giugno, ma anche alcuni dei film più attesi di recente uscita come i sequel Top Gun – Maverick e Jurassic World – Il dominio (con laboratori a tema dinosauri, venerdì 8 luglio), una nuova puntata del mondo di Harry Potter con Animali Fantastici – I segreti di Silente o delle indagini di Hercule Poirot con Assassinio sul Nilo.

Non manca una selezione delle più apprezzate pellicole del cinema italiano tra cui "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino, Nostalgia di Mario Martone, Esterno Notte di Marco Bellocchio, Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, il documentario Ennio di Giuseppe Tornatore, dedicato al compositore Ennio Morricone.

L'assessore alla cultura Daniela Maggi spiega: «In attesa che si completi il progetto di riqualificazione dell’arena cominciato lo scorso anno con la sostituzione delle vecchie sedute con sedie removibili, torniamo a offrire ai cittadini un appuntamento consolidato e apprezzato, arricchendo il già nutrito programma di eventi estivi».

Poi termina: «Il calendario incontra i gusti di un pubblico eterogeneo, con diverse pellicole premiate e una attenzione per le famiglie e i più piccoli».

Il programma della rassegna è pubblicato sul sito istituzionale. Seguirà un aggiornamento con la seconda metà del calendario da agosto a settembre. Prezzi: Intero 6,00 euro; Ridotto 4,00 euro (over 65 e under 12); Tessera 12 ingressi 40,00 euro. Per prenotazioni: sms o WhatsApp a 3248370947 oppure 3467615096. In caso di maltempo la proiezione sarà annullata.