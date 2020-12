In dieci giorni 240 le violazioni al codice della strada, 14 incidenti e un bar in centro chiuso

Nell'ultima decina di giorni l'attività della polizia locale di Cinisello Balsamo è stata caratterizzata da controlli stradali per monitorare la mobilità cittadina in vista e in occasione delle feste natalizie.

I controlli e i presidi hanno portato all'accertamento di 240 violazioni al codice della strada e sono stati sottoposti a sequestro due veicoli.

Un conducente è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e per tale motivo denunciato all'autorità giudiziaria, un altro è stato sanzionato poiché alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente.

Sono state accertate inoltre 10 violazioni ai regolamenti comunali (con particolare riferimento al divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro e di sosta camper).

Quattordici gli incidenti stradali, di cui 5 con feriti. In uno di questi episodi è stata accertata la responsabilità del conducente denunciato quindi per lesioni stradali.

Infine, un bar in centro città è stato sanzionato per violazione al DPCM con applicazione della sanzione accessoria della chiusura di 5 giorni.

L'assessore alla polizia locale e alla sicurezza urbana Bernardo Aiello spiega: «I numeri ci dicono di un'attività di presidio costante e attenta da parte della polizia locale. Ma dobbiamo sempre sottolineare che i controlli sono improntati principalmente alla sensibilizzazione delle prescrizioni previste nel Dpcm e al rispetto delle norme».

Aiello precisa: «La presenza della polizia locale sul territorio e i loro interventi sono finalizzati a supportare i cittadini e a farli sentire più sicuri».