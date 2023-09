Cinisello Balsamo festeggia il suo 95° compleanno

Martedì 13 settembre ricorre il 95° anniversario dell'unificazione dei Comuni di Cinisello e Balsamo, siglata nel 1928 con Regio Decreto.

Dal 2019 l’amministrazione comunale ha introdotto nel calendario delle manifestazioni istituzionali un momento commemorativo per ricordare questo avvenimento importante e fondativo della comunità, alla presenza di autorità e associazioni locali.

Dopo le celebrazioni delle precedenti edizioni in piazza Confalonieri, in piazza Soncino e in viale Rimembranze, quest’anno la cornice dei festeggiamenti sarà piazza Gramsci, luogo identitario e cuore storico della città.

Il programma della cerimonia prevede alle ore 18 la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Sant’Ambrogio, poi ci si sposterà in Villa Arconati, alle ore 19, per il convegno sul tema “l’industria in città”, con interventi di Luigi Galbiati (presidente della cooperativa edificatrice La Nostra Casa), Giacomo Giovanni Ghilardi (il sindaco), Nadia Carminati Ghidelli (presidente della Fondazione Paganelli) e Claudio Malvestiti, (Imprenditore Etico dal 2017 della Ditta Malvestiti).

Modera l’incontro Gianluigi Falzoni, presidente del CoCEC consorzio cooperativo edilizio Cinisello Balsamo.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «La celebrazione del compleanno della nostra città è un appuntamento significativo a cui teniamo particolarmente, è l’occasione per ricordare i momenti salienti della nostra storia».

Poi prosegue: «Ogni anno scegliamo un luogo differente e un tema per la celebrazione per testimoniare che tutti i quartieri, e tutti i cittadini che li abitano e operano, concorrono, giorno dopo giorno, alla costruzione della comunità».

Infine: «Una comunità poliedrica, la nostra, che ha saputo cogliere le trasformazioni come un'opportunità per innovarsi e migliorarsi sempre».