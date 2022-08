/ Via Massimo Gorki, 75

Dopo anni di abbandono, abbattuto lo stabile ex Bticino in via Gorky

Lo stabile che un tempo era occupato dall'azienda Bticino, sito in via Gorky 75 a Cinisello Balsamo, ma ormai abbandonato ormai da diversi anni, è stato definitivamente abbattuto in questi giorni