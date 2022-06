Geico e 20092 Cafè adottano due spazi verdi

Aiuole e rotonde a Cinisello Balsamo sono al centro degli accordi di sponsorizzazione tra l’amministrazione comunale e i privati che hanno a cuore la città in cui operano.

Si tratta di "20092 Cafè", il bar annesso al centro culturale il Pertini, e di "Gecofin SpA" del gruppo GEICO.

In particolare 20092 Cafè si occuperà della manutenzione delle aiuole di largo Don Giussani e delle siepi di fronte all’ingresso del bar per i prossimi sei anni, con taglio periodico dell’erba, cura degli arbusti ed eventuale sostituzione, per una spesa complessiva di circa 26 mila euro.

Rispetto alla rotatoria e alle aiuole spartitraffico di via Cornaggia 56, Gecofin spa si impegna per tre anni a gestire la manutenzione e la riqualificazione delle aree verdi. L’intervento, del costo complessivo di circa 39.500 euro, prevede una sistemazione iniziale dell’area con la realizzazione di nuove cordonature della rotatoria e di un impianto di irrigazione, il livellamento delle aiuole, il rifacimento del prato con la piantumazione di un olivo.

Inoltre, per la durata dell’accordo, Gecofin garantirà la manutenzione del verde con rasature periodiche dell’erba e potature.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «In un’ottica di collaborazione tra amministrazione comunale e mondo imprenditoriale, simili iniziative da parte dei privati sono senz’altro segnali positivi».

Il primo cittadino aggiunge: «Prendersi cura del bene comune, permettendo inoltre un risparmio della spesa pubblica, è un gesto che restituisce valore al soggetto che si assume l’impegno, così come alla comunità e al territorio che lo circonda».

Il vice sindaco Giuseppe Berlino, con delega all’ambiente, puntualizza: «L’iniziativa privata è una risorsa preziosa che sta dimostrando grande vitalità e generosità. Rispetto alle sponsorizzazioni, vediamo l’ingresso di nuovi soggetti, come "20092 Cafè", e altri che apprezzano questo strumento confermando il proprio impegno».

Berlino termina: «Oltre alla "Pasticceria Domenica" che ha adottato l’aiuola di via XXV Aprile / via Garibaldi, anche GEICO non è nuova a questo tipo di esperienze: nel 2008 si occupò del verde forestale nell’area tra il parco Canada e via Copernico, mentre dal 2018 cura la rotatoria e le aree nei pressi dello svincolo autostradale di via Pelizza da Volpedo».