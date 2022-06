Cantiere sulla A4, servirà ancora un anno di sacrifici

Il sindaco Giacomo Ghilardi, l’assessore all’urbanistica Enrico Zonca e alla centralità della persona Riccardo Visentin hanno incontrato i dirigenti di Autostrade SpA e Pavimental SpA per fare il punto della situazione su diverse opere in corso in città, dalla riqualificazione delle barriere fonoassorbenti nel tratto cinisellese che interessa in particolare il quartiere di Balsamo-Crocetta, alla conclusione della piazza sulla autostrada A4 in Crocetta.

Proprio l’assessore Zonca fa il punto dopo il meeting: «A seguito della tragedia del ponte di Genova, la normativa nazionale è diventata più stringente e ha comportato la riprogettazione tecnico-strutturale delle opere, con caratteristiche conformi ai nuovi standard».

Zonca prosegue: «Ciò ha causato un'inevitabile dilatazione dei tempi di esecuzione, ma con maggiori garanzie di sicurezza per il futuro. Si prevedono sacrifici ancora per circa un anno, prima di vedere la conclusione delle opere».

Autostrade SpA ha comunicato che le opere non riguardano semplicemente le barriere, ma comprendono lavorazioni strutturali che saranno eseguite anche nelle ore notturne.

Per quanto riguarda i lavori relativi alla piazza pubblica sopra la A4 in Crocetta, dopo le inevitabili difficoltà nel reperimento di alcuni materiali, Autostrade ha assicurato la conclusione di tutte le opere entro la fine del 2022.