Piazza Soncino, conclusa la prima fase del cantiere sulla pavimentazione

Da mercoledì 27 ottobre è riaperto al traffico veicolare il tratto compreso tra le vie Casati e San Paolo interessato in queste settimane dal cantiere per il rifacimento della pavimentazione di piazza Soncino a Cinisello Balsamo.

Si sono conclusi, infatti, gli interventi previsti dal progetto ed è stata realizzata la stampa del nuovo materiale per pavimentazione in conglomerato bituminoso. In questo modo viene facilitata la circolazione e diminuito il disagio per i residenti e i cittadini.

Tuttavia non si è potuto procedere con la colorazione dell'asfalto per via delle basse temperature presenti. Nei giorni scorsi è stata effettuata una prova di posa della resina colorata che proprio a causa dell'elevata umidità non ha aderito correttamente alla pavimentazione.

L'operazione verrà pertanto posticipata in primavera quando il clima sarà più mite per ottenere il miglior risultato ed evitare inutili sprechi di materiale.

Nel prossimo mese di novembre, i lavori proseguiranno nella seconda parte della piazza, nel tratto compreso da Via San Paolo a Via Ugo Bassi, con la realizzazione di tutti gli interventi previsti fino alla preparazione del fondo della nuova pavimentazione da colorare.

Con l'arrivo della prossima primavera si provvederà a concludere i lavori anche con la realizzazione della segnaletica definitiva.