/ Via XXV Aprile

26enne in fuga in auto dall'aggressione dell'ex, salvata dalla polizia locale

Una ragazza di 26 anni, in fuga in auto dal suo ex fidanzato che le aveva teso un agguato all’uscita dal lavoro, si è fermata quando ha visto una pattuglia della polizia locale di Cinisello Balsamo, lampeggiando per attrarre la loro attenzione. Da qui poi l'intervento delle forze dell'ordine