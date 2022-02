L'autofficina Critelli adotta le due aiuole di via Cadorna

Continua e si arricchisce la valorizzazione dei beni comuni della città, come è già accaduto nei mesi scorsi con le aiuole di via Frova, in questi giorni è stato siglato un nuovo patto di collaborazione per la cura di due aiuole in via Cadorna.

Una via centrale della città che vede coinvolti cittadini che hanno un'attività nelle vicinanze. Si tratta questa volta dell'autofficina carrozzeria Critelli che intende “adottare” le due aiuole antistanti l'attività.

L’impegno sarà quello di abbellire questi angoli a verde rimuovendo prima le erbacce presenti, preparando il terreno per la nuova semina, per poi piantumare con nuove essenze floreali e arbusti, provvederanno in seguito alla cura e manutenzione. Il patto sottoscritto (qui sotto il momento successivo alla ratifica) sarà valido fino al 30 giugno 2024.

Il vice sindaco Giuseppe Berlino con delega all'ambiente, commercio e attività produttive, spiega: «La sensibilità e l’attenzione dei cittadini così come di molti titolari di attività commerciali nei confronti dei beni pubblici è viva e lodevole e si esprime nel desiderio di mantenere l’ordine e la bellezza del proprio quartiere, dei suoi angoli, arredi o spazi verdi che siano».

Poi aggiunge: «La dimostrazione di tale interesse si concretizza anche nella volontà di sottoscrivere questi patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per il mantenimento del decoro in forma condivisa. Il patto di bene comune è una buona pratica, esempio di generosità e amore per la propria città e la sua storia».

Nel 2021 sono stati sottoscritti 13 patti di collaborazione, questo patto è il secondo siglato dall'inizio dell'anno. Dal Comune fanno sapere che sono pronti alla firma altri accordi nelle prossime settimane tra nuove proposte e rinnovi da parte di cittadini che vogliono proseguire la collaborazione.