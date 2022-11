Comunali 2023, si va verso l'alleanza tra Europa Verde e Sinistra Italiana

La politica locale cinisellese comincia a sistemare le proprie pedine sullo scacchiere delle elezioni comunali del 2023 in città.

Sul fronte della sinistra si va sempre di più verso un'allenza tra Europa Verde e Sinistra Italiana, nota a livello nazionale come Alleanza VerdiSinistra (AVS) o Lista Rossoverde.

Proprio in questa ottica, l'ufficialità dell'unione di intenti a livello comunale per le prossime elezioni cittadine potrebbe arrivare durante l'evento "Comunità Energetiche a Cinisello Balsamo", che si terrà il 2 dicembre alle ore 21 presso la Cooperativa Agricola di via Mario Mariani 11.

A moderare l'evento sarà Elisabetta Balduini, a introdurre la serata ci penserà il portavoce di "Europa Verde - Verdi Cinisello Balsamo" Francesco Casarolli mentre interverranno il senatore di Alleanza VerdiSinistra Tino Magni, il consigliere regionale M5S Massimo De Rosa e l'ex assessore della giunta Trezzi Letizia Villa, ora in Uniabita.

Oltre ai politici saranno presenti coi loro interventi anche alcuni esperti del settore energetico

ottica della formazione della Alleanza VerdiSinistra per la prossime campagna elettorale comunale ed è cruciale per rilanciare un accordo regionale in Lombardia tra Europa verde e Sinistra Italiana».