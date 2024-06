"Alleanza Verdi Sinistra" ottiene l'8,9% e diventa il quarto partito cittadino

Esulta la lista "Alleanza Verdi Sinistra" sia in Italia che a Cinisello Balsamo dove ha ottenuto un ottimi risultato. Nel Comune del Nord Milano infatti con le elezioni europee ha raggiunto l'8,29% ed è diventato il quarto partito della città

I due segretari cittadini Gaetano Petronio (Sinistra Italia Cinisello Balsamo) e Francesco Casarolli (Europa Verde Cinisello Balsamo) hanno rilasciato in una nota la loro analisi che riportiamo integralmente.

«Ottimo risultato a Cinisello Balsamo per la lista di "Allenza Verdi Sinistra" che raggiunge l’8,29% e diventa il quarto partito a Cinisello Balsamo superando Forza Italia, Stati Uniti d’Europa e Azione».

«Un successo per la capolista Ilaria Salis con 670 preferenze subito seguita dall’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano (219), dall’ex sindaco di Roma Ignazio Marino (98), dalle giovani Benedetta Scuderi (91) e Arianna Bettin (51) e dall’ex eurodeputato Massimiliano Smeriglio (39)».

«Cinisello si conferma una città che ha cuore l’antifascismo, l’integrazione e l’ambiente».

«Per noi non è solo un successo nazionale, ma anche un grande risultato per i nostri due circoli locali che hanno fatto un grande lavoro di squadra e ogni giorno lavorano per guadagnarsi la fiducia dei nostri concittadini».

«La nostra "Cinisello Tamarra e Antifascista" diventa ogni giorno di più il centro di un risveglio delle istanze sociali e ambientali».