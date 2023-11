Alleanza Verdi Sinistra: «Crocetta intrappolata se via Stalingrado si allaga»

Alleanza Verdi Sinistra attacca la giunta di Cinisello Balsamo sottolineando che la Regione ha finanziato il progetto "Entangled" per rinnovare il quartiere Crocetta, ma lo stesso rione continua a rimanere intrappolato non appena si allaga via Stalingrado. Qui di sotto riportiamo il comunicato integrale della forza di centrosinistra:

«Regione Lombardia finanzierà il Comune di Cinisello Balsamo con ben 15 milioni di euro per rimettere a nuovo il quartiere Crocetta che però rimane ancora bloccato a causa dell’allagamento del sottopasso in via Stalingrado e continua a essere una trappola per i cittadini che ci abitano».

«Il 31 ottobre il quartiere Crocetta e tutta l’arteria che porta alla stazione Fs di Sesto San Giovanni è rimasta bloccata a causa del maltempo».

«Nonostante si parli da anni di sistemare il sottopasso che collega la nostra città all’ex Stalingrado di Italia, è dell’11 maggio 2016 un’interrogazione dell’attuale sindaco Ghilardi sul tema, non c’è alcun cenno di questa problematica sul progetto che la Regione Lombardia ha appena finanziato».

«Le forze di centrosinistra chiedono pubblicamente: che progetti ha il sindaco per risolvere uno dei problemi più gravi delle viabilità cittadina? Quante delle risorse che verranno stanziate da Regione Lombardia potranno essere dedicate a risolvere gli allagamenti di via Stalingrado?».

«La coalizione si aspetta più misure concrete che risolvano i problemi dei cittadini e meno operazioni di facciata che alla fine lasciano irrisolti i problemi di Cinisello Balsamo».