Cinisello Balsamo Running Festival, i consigli delle farmacie comunali

Anche AMF Farmacie Comunali sarà presente al Campionato italiano di Ultramaratona “Cinisello Balsamo Running Festival”, sabato 14 e domenica 15 maggio presso il centro sportivo Gaetano Scirea (via Cilea 50), con un punto informativo aperto a tutti sui temi dell’alimentazione e del benessere associato all’attività fisica grazie alla presenza di professionisti (un allenatore e un nutrizionista).

AMF, sponsor della manifestazione “Cinisello Balsamo Running Festival” organizzata dal Comune di Cinisello Balsamo con il supporto dell'Associazione Impossible Target e del Club Supermarathon, offrirà al pubblico presente, che siano appassionati della corsa, semplici camminatori o intendano affacciarsi per la prima volta al mondo dello sport, indicazioni sulla corretta alimentazione, compresa l’assunzione di integratori, e consigli sugli esercizi grazie alla presenza di un nutrizionista e del preparatore atletico Lorenzo Marchei.

Il servizio gratuito è quindi rivolto a chi pratica attività fisica a livello amatoriale, per passione o per prendersi cura di sé, senza la pretesa di grandi prestazioni.

Il contesto competitivo del Running Festival con atleti allenati, impegnati in prove di Ultramaratona di 6, 12 e addirittura 24 ore non deve spaventare.

A questo proposito il messaggio di AMF è molto chiaro: non occorre essere supereroi per fare sport, l’attività fisica presenta diversi gradi di intensità in cui tutti possono cimentarsi, purché sia praticata secondo le proprie caratteristiche e con consapevolezza rispetto alle esigenze del proprio corpo.

L’invito ad adottare buone abitudini di movimento quotidiano rientra a pieno nel riconoscimento “Premio Bandiera Azzurra”, assegnato a Cinisello Balsamo da Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per essersi distinto come comune virtuoso nella promozione della corsa e del cammino, attraverso percorsi negli ampi parchi cittadini, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita.

Per valorizzare il titolo, gli itinerari nel verde e le già numerose proposte legate alla corsa e ai gruppi di cammino con le realtà del territorio, l’amministrazione comunale ha anche lanciato il gioco CBFantarunning, per percorrere chilometri a piedi, da soli o in compagnia, con il giusto equilibrio tra ironia e sana competitività.

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e richiede poco impegno: basta iscriversi sul sito comunale, dedicarsi alla propria attività abituale di corsa o cammino, fare uno screenshot o una fotografia del proprio contapassi (smartphone o apposito device) al termine del percorso e caricare l’immagine nella piattaforma dedicata (https://bit.ly/CBFantarunning).

Movimentano il gioco e la scalata della classifica con punti extra le spiritose sfide da documentare con una fotografia, che comparirà in una gallery online.

Hanno già iniziato a giocare quasi 100 cittadini accumulando ben 4,5 milioni di passi per un totale di circa 3.000 km. Un’altra iniziativa inserita nello stesso ambito è il prossimo convegno dedicato al diabete e all’obesità il prossimo 31 maggio 2022, presso Villa Ghirlanda Silva, promosso dall’amministrazione comunale con ASST Nord Milano, Associazione Diabetici di Cinisello Balsamo e Comuni Limitrofi con il CSRO dell’Università degli Studi di Milano.

Per consentire lo svolgersi della manifestazione “Cinisello Balsamo Running Festival” e per accogliere i numerosi partecipanti attesi, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 sono previste modifiche alla viabilità e limitazioni di accesso ai parcheggi nei pressi del centro sportivo Scirea e del Cimitero Nuovo.

Anche il mercato del sabato anticiperà di un’ora la sua chiusura. Inoltre le luci dello stadio e la musica, a basso volume dalle 23 alle 7, rimarranno accese per tutta la notte per sostenere gli atleti nella gara di 24 ore.