Sei corsi formativi gratuiti degli "Anni Azzurri" dedicati ai caregiver

"Anni Azzurri Gruppo KOS", con il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo, ha organizzato un ciclo di sei incontri formativi gratuiti dedicati ai caregiver (dal 4 luglio al 5 dicembre, uno al mese), ossia a tutti coloro che si occupano al domicilio di una persona anziana o con patologie croniche invalidanti.

Gli appuntamenti aperti al territorio si terranno mensilmente a partire da luglio fino a dicembre 2024 presso la residenza "Anni Azzurri" polo geriatrico riabilitativo Cinisello Balsamo, in via dei Lavoratori 133.

L’obiettivo dell’iniziativa è di formare i partecipanti su temi specifici, offrendo la possibilità di acquisire delle competenze pratiche di base essenziali per la gestione quotidiana dell’anziano o del malato: in particolare, con consigli sull’utilizzo corretto dei presidi sanitari al domicilio, sul primo soccorso, sulla gestione in sicurezza dei farmaci, sulla movimentazione della persona fragile e sul superamento delle barriere architettoniche.

Riccardo Visentin, assessore per la centralità della persona e al welfare del Comune di Cinisello Balsamo, spiega: «Si tratta di un servizio particolarmente utile pensato a supporto delle famiglie del nostro territorio che hanno in carico situazioni di fragilità. Un’ulteriore opportunità di formazione che mette in campo diverse professionalità in ambito sanitario».

Manuela Devasini, direttrice della residenza "Anni Azzurri", precisa: «Con questa iniziativa aperta vogliamo mettere a disposizione di tutti le nostre competenze, soprattutto sostenere i caregiver che assistono a domicilio un proprio caro anziano o con patologie croniche invalidanti».

Devasini aggiunge: «Il caregiver è impegnato in un’attività spesso logorante, fisicamente e psicologicamente, e pensare di poter offrire un supporto attraverso consigli pratici e informazioni ci fa sentire ancora di più integrati nel territorio».

Infine conclude: «Il nostro obiettivo è aiutare le famiglie a sentirsi meno sole e disorientate. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il Comune di Cinisello per il supporto alla nostra iniziativa e tutti i colleghi e i collaboratori impegnati nell’assistenza agli anziani».

I corsi sono organizzati dai professionisti del gruppo KOS, le cui competenze vanno dalle cure per anziani di "Anni Azzurri" alla riabilitazione, fino all’assistenza domiciliare.

I corsi si avvalgono innanzitutto del know-how di "Anni Azzurri" a casa, un servizio di assistenza e cure domiciliari disponibile nelle province di Milano e Monza-Brianza, pensato per chi a causa di una condizione di fragilità, temporanea o permanente non può accedere ad una struttura sanitaria o preferisce restare a casa, e la cui offerta include oggi servizi di fisioterapia domiciliare, assistenza infermieristica, interventi medici specialistici e diagnostica domiciliare, e supporto psicologico a pazienti e familiari.

Sono poi coinvolti nell’iniziativa i professionisti del centro medico riabilitativo del gruppo KOS, un moderno poliambulatorio aperto poche settimane fa al piano terra del polo geriatrico, che offre diverse prestazioni specialistiche (servizi di ambulatorio infermieristico, cardiologia, chirurgia generale e vascolare, endocrinologia e diabetologia, fisiatria, fisioterapia, geriatria, logopedia, neurologia, ortopedia, osteopatia, osteoporosi, otorinolaringoiatria, urologia, podologia, ozonoterapia e agopuntura).

L’impegno di "Anni Azzurri" a supporto gratuito dei caregiver è anche testimoniato dal profilo Instagram "Anni Azzurri per te", attraverso il quale professionisti sanitari offrono consigli a chi è impegnato a casa nella cura di una persona anziana o fragile.

Gli incontri di KOS dedicati ai caregiver sono completamente gratuiti e si terranno presso la residenza "Anni Azzurri Polo Geriatrico Riabilitativo Cinisello Balsamo", nella sala Cinema al piano terra. Per maggiori informazioni, chiamare il numero 3459768604. Per confermare la presenza, inviare una mail all’indirizzo marco.mariani@anniazzurri.it.