La polizia locale ha spento 70 candeline e fa il bilancio del 2022

La polizia locale di Cinisello Balsamo, nel giorno di San Sebastiano, patrono della polizia locale, ha celebrato il 70° anniversario dalla fondazione del corpo rendendo omaggio al cippo dedicato ai 19 agenti che sono mancati dal 1953 ad oggi e con la celebrazione di una messa a loro dedicata.

Il cippo, inaugurato lo scorso anno, è stato collocato nel Cimitero Nuovo di via dei Cipressi, omaggio dell'imprenditore Roberto Veronese. Un’occasione, quella dell’anniversario, anche per fare il bilancio delle attività svolte.

Compiti diversificati che si sono modificati e fortemente ampliati nel corso del tempo. Una storia lunga che ha visto notevoli cambiamenti per un servizio che non si limita alla sola viabilità e regolazione del traffico, ma che si occupa di attività complesse e variegate legate al tema della sicurezza più in generale.

Tra i compiti della vigilanza figurano anche la tutela di tutti i beni comunali, la sorveglianza sulle attività di commercio, la tutela ambientale ed edilizia, l’attività informativa e investigativa sulla popolazione residente e le attività connesse alla protezione civile.

Dalla nascita del corpo ad oggi sono state diverse anche le sedi occupate: via IV Novembre, via Monte Ortigara, via XXV Aprile fino all'attuale edificio di via Gozzano, fin dal 1996, una centrale operativa moderna ed efficiente con monitor sui quale è proiettata l’intera mappa della città e che permette di controllare la situazione delle strade cittadine, localizzando auto e pattuglie più vicine ai punti cruciali in collegamento con gli impianti di videosorveglianza.

A questa si aggiunge dal 2018 una sede decentrata in Crocetta come servizio al quartiere. Oggi la polizia locale di Cinisello Balsamo può contare su un organico composto da un comandante, 10 ufficiali e 60 agenti, che operano da lunedì a domenica.

Un corpo che è andato in questi ultimi anni via via rafforzandosi. Le ultime assunzioni hanno visto l’ingresso di 7 nuovi giovani unità.

La novità più significativa ha riguardato l’introduzione, a partire dallo scorso dicembre, del servizio H24 nel weekend. L’intervento degli agenti e degli ufficiali ora va infatti a coprire la fascia oraria notturna da mezzanotte alle 7 del mattino nel fine settimana e a integrare gli orari di servizio già previsti tra le 7 e le 24 per garantire ulteriore sicurezza sul territorio durante l’intero arco dell’anno, comprese le festività.

Altrettanto importante la messa a punto del canale delle segnalazioni da parte dei cittadini, che ha permesso di migliorare la presa in carico e ridurre i tempi di risposta e di intervento.

Nel corso del 2022 è stato inoltre attuato un processo di totale informatizzazione del sistema sanzionatorio e dei pagamenti tramite PagoPa.

Per quanto riguarda i numeri dell’anno appena trascorso, la centrale operativa ha gestito 10.429 interventi, di cui la maggior parte (7.383 interventi) relativa ad azioni legate alla sicurezza stradale e 3.047 interventi relativi alla sicurezza urbana.

558 sono stati i sinistri stradali che hanno visto coinvolte 1.289 persone, 268 tra queste sono rimaste ferite e una purtroppo ha perso la vita. Sono state accertate 30.325 violazioni al Codice della Strada e 335 violazioni ai regolamenti comunali.

280 sono i veicoli sottoposti a sequestro, mentre sono state denunciate per vari reati 112 persone. Gli uffici hanno inoltre seguito e sviluppato 4.508 accertamenti anagrafici per nuove residenze o cambi di indirizzo.

Oltre alle attività di controllo e repressione degli illeciti è stata svolta un’importante azione preventiva, rivolgendosi in particolare agli studenti in relazione all’educazione stradale (103 le classi incontrate, per un totale di circa 2100 alunni) e alla sensibilizzazione contro bullismo e violenza di genere, e agli anziani con periodici corsi sugli accorgimenti da adottare per difendersi dalle truffe.