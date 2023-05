La cooperativa di abitanti UniAbita celebra 120 anni di vita

Martedì 30 maggio è stato un giorno speciale per UniAbita e per Cinisello Balsamo. Si è infatti celebrato il 120° anno della fondazione della cooperativa di abitanti che oggi è diventata la più grande realtà del settore in Italia.

Intorno alle ore 18 il presidente Pierpaolo Forello ha svelato, insieme con la vice presidente Letizia Villa, la targa commemorativa laddove fu posata la prima pietra per la costruzione della prima casa a proprietà indivisa: via Villa a Cinisello Balsamo.

Alla cerimonia sono state presenti le istituzioni cittadine, il consiglio di amministrazione, l’ex presidente di UniAbita Gianmatteo Marangoni e alcuni membri della cooperazione sestese che fanno parte della storia della cooperativa.

Il presidente Forello ha commentato: «Un traguardo che è stato giusto ricordare e celebrare nel modo migliore e con tutti gli onori del caso. 120 anni fa i primi cooperatori iniziarono a lavorare per soddisfare il bisogno abitativo nella formula paritaria e sostenibile della proprietà indivisa che ancora oggi esiste e rappresenta il maggiore impegno della nostra cooperativa, ancora oggi in questo territorio segnato da nuovi bisogni e problemi. Dopo tutti questi anni ci siamo, siamo pronti e rilanciamo il nostro impegno».

Un impegno che è stato messo nero su bianco anche quest’anno con la chiusura del bilancio di esercizio di UniAbita, che risulta in attivo al netto delle imposte e ed è frutto di un attento lavoro di risanamento e di rilancio della Cooperativa, avviato già nel 2015 e portato avanti costantemente in questi anni.

Il 30 maggio è il giorno in cui si è tenuta anche l’assemblea generale di UniAbita, a conclusione delle assemblee separate di bilancio che hanno impegnato i soci dal 10 al 17 maggio.

Il presidente Forello ha spiegato: «Grazie al lavoro di tanti soci, del consiglio di amministrazione oltre che dei dirigenti, oggi UniAbita ha i conti in ordine e le carte in regola per affrontare il futuro. Intendiamo onorare la nostra missione di cooperatori e di continuare a dare casa a chi ne ha bisogno in un quadro generale ricco di sfide e di nuovi bisogni abitativi e sociali».

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha aggiunto: «Congratulazioni alla cooperativa Uniabita per i suoi 120 anni! Una realtà importante sul nostro territorio per i suoi soci, per l’abitare e per i progetti sociali».

In serata nelle sale di Villa Casati Stampa si è tenuta poi la cena per festeggiare i 120 anni della Cooperativa. I festeggiamenti però proseguiranno con alcuni eventi fino al prossimo autunno.

Presenti alla cena le istituzioni politiche di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, i presidenti della cooperazione territoriale, tra cui il presidente di Legacoop Lombardia (nonché membro dell’International Cooperative Alliance) Attilio Dadda, dell’associazionismo locale, tra cui Fondazione Auprema, Consorzio Residenze del Sole, Fondazione per la Famiglia Edith Stein, e del terzo settore. Senza dimenticare i delegati dei soci, in rappresentanza del corpo sociale, vero cuore di UniAbita.